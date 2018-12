Sportievelingen die in zijn voor een geintje kunnen dit weekend meedoen aan de Ugly Sweater Run in het Vondelpark. De deelnemers dossen zich uit in hun lelijkste kersttrui en maken hun outfit af met kerstmutsen, slingers, kerstlampjes of een rendiergewei. Voorafgaand aan de loop worden er prijzen uitgereikt aan de best geklede (dus slechtst geklede) deelnemers. Er is een enorme opblaaskerstman, er is chocolademelk, er is Mariah Carey-kerstmuziek. Na afloop kun je direct doorrennen naar de afterparty in het Groot Melkhuis.

Waar: start bij Openluchttheater, Vondelpark, Amsterdam

Wanneer: 15 december, start om 15:30

Prijs: 18 euro

Meer informatie en inschrijven