Kunstenaar Devon Ress exposeert vanaf 8 december zijn reeks Monsters of Love. In het weekend is hij zelf aanwezig in de galerij. In de serie tekeningen en schilderijen beeldt Ress het vriendelijke suikerspinroze monster af waarmee hij samenleeft in zijn fantasie. Ze bakken samen een eitje en schilderen samen het huis.

Waar: Westergasfabriek, Pazzanistraat 33, Amsterdam

Wanneer: 8 en 9 december van13:00 tot 17:00

Prijs: gratis

