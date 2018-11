Twin Peaks-regisseur David Lynch is daarnaast ook kunstenaar. Het Bonnefantenmuseum verwelkomt Lynch met zijn schilderkunsttentoonstelling Someone Is In My House.

Waar: Avenue Céramique 250, Maastricht

Wanneer: tot 29 april, 2019

Prijs: Volwassenen 12,50 euro, studenten 6,50 euro

Meer informatie en tickets