In de IJsselhallen vindt drie maanden lang het Nederlands IJsbeelden Festival plaats. IJskunstenaars van over de hele wereld komen naar Zwolle om 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw te transformeren tot glinsterende, kraakheldere ijsbeelden. Het regenwater waarmee het ijs is gemaakt is op een speciale manier gefilterd zodat het zo transparant als glas is.

Waar: IJsselhallen, Rieteweg 4, Zwolle

Wanneer: 15 december tot 4 maart

Prijs: volwassenen 14,50 euro, kinderen 10 euro

Meer informatie en tickets