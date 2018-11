Ontdek de verrassende onderwaterwereld in Sea Life Scheveningen en kom oog in oog met haaien, roggen, kwallen, otters en nog veel meer leuke dieren. Ontmoet ook de pinguïns in hun mooie buitenverblijf. Elke dag zijn er leuke voerpresentaties en in de schoolvakanties extra (kinder)activiteiten. Sea Life is grotendeels overdekt dus ook een ideaal uitje bij slecht weer.

Waar: Sea Life, Strandweg 13, Den Haag

Prijs: volwassenen van 16,95 euro voor 9,95 euro en kinderen tot en met 2 jaar zijn gratis

Wanneer: tot en met 6 januari, openingstijden van 10:00 tot 18:00 uur

Meer informatie en tickets