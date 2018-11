Bij fantoompijn registereren je hersenen pijn in ledematen die niet meer bestaan. Geïnspireerd door dit fenomeen maakten tien hedendaagse kunstenaars werken waarbij de bezoeker perspectieven of werelden registreert die er in de werkelijkheid niet zijn. Deze expositie in het Fries Musem liep grotendeels parallel met de succesvolle expositie Escher op reis en pakt de draad van hedendaagse kunst verder op na Eschers dood. De volledige titel is dan ook: Phantom Limb, Art Beyond Escher.

Waar: Wilhelminaplein 92, Leeuwarden

Wanneer: tot 7 januari 2019

Prijs: volwassenen 15 euro

Meer informatie en tickets