In haar laatste maand als Culturele Hoofdstad wordt de Leeuwarder binnenstad aangekleed in de Charles Dickens sferen: er is een kerstmarkt en een uitgebreid theater- en muziekprogramma in de verschillende theatertenten. Bovendien kun je de beroemde personages van Dickens, zoals Ebeneezer Scrooge, Oliver Twist of David Copperfield tegen het lijf lopen.

Waar: binnenstad van Leeuwarden

Wanneer: 15 en 16 december

Prijs: gratis

