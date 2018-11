In januari 1965 deed de Drentse gereedschapsspecialist Tjerk Vermaning (1929-1987) een grote archeologische ontdekking: hij vond vuurstenen werktuigen van 50.000 jaar oud. Of toch niet? In 1977 werd Vermaning door de rechtbank in Assen veroordeeld voor oplichting omdat hij de werktuigen zelf gemaakt zou hebben. Na deze tentoonstelling mag je zelf bepalen of Vermaning een oplichter of een genie was.

Waar: Brink 1, Assen

Wanneer: tot 14 januari 2019

Prijs: volwassenen 13 euro, kinderen gratis

