Voor één keer worden de grootste tachtig werken, afkomstig van veertig musea en verzameld over de afgelopen tien jaar, samengebracht in de tentoonstelling Als Kunst Je Lief Is. De tentoonstelling toont schilderijen, tekeningen, sculpturen, foto's en andere werken; één voor één publiekslievelingen. Het oudste werk is drieduizend jaar oud en het recentste werk is gemaakt in 2016.

Waar: Houtkampweg 6, Otterlo

Wanneer: tot 4 februari 2019

Prijs: volwassenen 19 euro

