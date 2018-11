Balans heeft een belangrijke rol in ons leven. Het gaat over harmonie, evenwicht, maar ook tegenstelling. In A Balancing Act onderzoeken kunstenaars via sculpturen, installaties, schilderijen, foto's en videowerken wat balans nou echt is. Zo balanceert een vrouw twee vazen op haar voetzolen en bewaart een grote, levensechte olifant zijn evenwicht door horizontaal aan zijn slurf te 'hangen'

Waar: Eemplein 77, Amersfoort

Wanneer: tot 7 januari 2019

Prijs: volwassenen 12 euro, kinderen 6 euro

Meer informatie en tickets