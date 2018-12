In het schemerdonker krijg je een koptelefoon mee en wordt je het dierenpark in gestuurd. Het verhaal gaat over een journalist een stagiair die onverklaarbare geluiden in het park opvangen. Ze gaan op onderzoek uit. Maar dan verdwijnt de journalist spoorloos. De sfeer van de thriller wordt versterkt door de dierengeluiden in het park en de invallende duisternis.

Waar: Plantage Kerklaan 38-40

Wanneer: tot 7 januari 2019

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie en tickets