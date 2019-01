Kunstuitleen Rotterdam is in januari het verzamelpunt van The Love at First Tribe, een reizende yogastudio. Deze organisatie strijkt steeds neer op bijzondere locaties in Rotterdam, onder leiding van twee yoga-instructeurs. Meedoen? Iedereen is welkom om zijn of haar matje mee te nemen en uit te rollen tussen de kunstwerken.





Waar: Kunstuitleen Rotterdam, Goudsesingel 264-268, Rotterdam

Wanneer: 18 januari

Prijs: 6 euro

Meer informatie