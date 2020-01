Van woensdag 11 tot en met zondag 15 maart 2020 vindt in RAI Amsterdam de 65e editie plaats van de HISWA Amsterdam Boat Show: het grootste evenement van Nederland op het gebied van watersport, lifestyle en recreatie. Je vindt er de nieuwste modellen boten, onderdelen en accessoires, handige gadgets, mooie reisverhalen en advies voor de (toekomstige) watersportliefhebber. Bestel nu je tickets en ontvang 50 procent korting per stuk.

Bestel hier je tickets.

Op zoek naar een nieuwe boot (tot circa 10 meter), onderdelen, accessoires of advies? Wil je meer weten over de nieuwste ontwikkelingen en watersport innovaties? Of wil je gewoon het nieuwe vaarseizoen inluiden? Of je nu eigenaar bent van een zeiljacht, motorboot of sloep of zo nu en dan met vrienden of familie vaart: HISWA Amsterdam Boat Show is de perfecte plek voor iedereen die van varen houdt.

HISWA Sport Xperience

Tijdens HISWA vindt tevens de tweede editie van de HISWA Sport Xperience plaats. Jeugd van 6 tot en met 16 jaar kan hier kennis maken met diverse (water)sporten, zoals zeilen, suppen en kanoën. Ook kun je er volleybal, skiën, golf en urban hocky uitproberen. Een bezoek aan HISWA Sport Xperience is gratis voor 6 tot en met 16 jarigen onder begeleiding van een volwassene met een geldig entreebewijs.

Waar: RAI Amsterdam, Amsterdam

Wanneer: woensdag 11 tot en met zondag 15 maart 2020

Prijs: reguliere tickets van 15 voor 7,50 euro. Tickets voor vrijdagavond van 10 voor 5 euro

Bestel hier je tickets

HISWA Amsterdam Boat Show

Tickets voor vrijdagavond zijn geldig op vrijdag 13 maart 2020, van 18.00 tot 22.00 uur. Kinderen tot en met 16 jaar hebben gratis toegang onder begeleiding van een volwassene met geldig entreebewijs. Een ticket voor HISWA Amsterdam Boat Show geeft ook toegang tot HISWA Sport Xperience. Deze actie is geldig tot en met 9 februari 2020.