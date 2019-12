Dit jaar opent Het Amsterdams Winterparadijs de deuren naar een beter en groter winterevenement dan ooit tevoren. Van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020 wordt de RAI Amsterdam wederom omgetoverd tot de plek voor jouw ultieme winterbeleving, zowel indoor als outdoor. Bestel nu tickets en ontvang per bestelling een gratis parkeerkaart.

Zowel overdag als 's avonds is er genoeg te beleven. Schaats onder een deken van lichtjes op de binnen- en buitenschaatsbaan, ontdek het ultieme uitzicht over Amsterdam vanuit het reuzenrad en ga ijsracen op het ijs. Vier de avond in de vernieuwde après-skihut of op het winterfeest met onder andere Xander de Buisonjé, Lil Kleine en Maan. Het Amsterdamse Winterparadijs brengt de winter terug in Amsterdam.