De beste ijskunstenaars ter wereld komen naar Zwolle waar ze aan de slag gaan met 550.000 kilo ijs en sneeuw. Daarmee vertalen zij het thema 'R-IJs door de tijd' in ijs- en sneeuwsculpturen tot wel 6 meter hoog met geweldige special effects. Maak een wervelende reis door de tijd; begin in de prehistorie met immense dinosauriërs en eindig in de toekomst waar mensen leven op Mars. Bestel nu je tickets van 17,50 voor 13,45 euro per stuk.

Ben je uitgekeken en heb je dorst gekregen van de tijdreis? Dan ben je van harte welkom in de ijsbar waar koude drankjes op je staan te wachten.

Naast de spectaculaire reis door de tijd, wordt de IJsselhallen tijdens de kerstvakantie omgetoverd tot een Planet Ice Playground met verwarmde hallen, aankleding in winterse sferen en een echt Space Café. Speciaal voor kinderen wordt er een Space Kermis gecreëerd met een Ice-Rollercoaster, Bots-Ufo’s en andere gratis kermisattracties. 'R-IJs door de tijd' is een winterse ijs- en sneeuwbeleving voor het hele gezin.

Waar: IJsselhallen Zwolle, Zwolle

Wanneer: 14 december 2019 tot en met 1 maart 2020

Openingstijden: dinsdag tot en met zondag tot 17.00 uur

Prijs: van 17,50 voor 13,45 euro. De getoonde ticketprijs is inclusief 0,70 euro boekingskosten

De getoonde ticketprijs is inclusief 0,70 euro boekingskosten. Let op: je koopt een vouchercode die na aankoop nog verzilvert dient te worden. Bij het verzilveren kies je een gewenste datum en tijd. Er is een gelimiteerd aantal tickets beschikbaar met deze korting, dus wees er snel bij. De tickets zijn niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. De tickets zijn geldig tot en met 1 maart 2020. Nederlands IJsbeelde Festival is tijdens vakanties op maandagen geopend. Gesloten op 1 januari 2020.