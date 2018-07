Seth Meyers vindt Nederlands publiek goudeerlijk

"Er kwamen na afloop in de foyer mensen op me af die de show 'helemaal niks' vonden, maar wel een biertje met me wilden drinken", vertelt de Amerikaan in een interview met de Volkskrant.

Meyers heeft twee jaar in Nederland gewoond, waar hij voor het Engelstalige podium Boom Chicago heeft gewerkt. Hij heeft in 1997 spontaan op een oproep gereageerd en besloten te emigreren. "Ik denk niet dat ik destijds dacht dat het professioneel een slimme zet was. Dat bleek het pas achteraf te zijn. Ik ging voor het avontuur. Ik had niet eens een paspoort", stelt de komiek.

Deze zomer treedt Meyers weer op in Amsterdam. Op 14 juli staat hij in Carré.