Amerikaanse schrijver Philip Roth op 85-jarige leeftijd overleden

Roth was in het bijzijn van vrienden en familie toen hij overleed, meldt zijn biograaf op Twitter. Zijn doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

De schrijver was bekend om zijn boeken en artikelen over het jodendom, de politiek en mannelijke seksualiteit. Hij schreef jarenlang voor The New Yorker en hij bracht meerdere boeken uit. Hij won in 1998 een Pulitzer voor zijn boek American Pastoral en in 2011 de Man Booker International Prize. Ook was hij een grote kanshebber voor de Nobelprijs voor de Literatuur.

Andere bekende boeken van Roth zijn Portnoy's Complaint uit 1969 en The Plot Against America uit 2004. Acht van zijn boeken werden verfilmd.

Alter ego

Zijn eerste artikel verscheen in 1958 in The New Yorker. Het stuk ging over hemzelf en het jodendom. Hij bracht zijn eerste verhalenbundel een jaar later uit.

Roth gebruikte vanaf 1979 regelmatig het alter ego Nathan Zuckerman als verteller in zijn boeken. Het eerste boek met Zuckerman was The Ghost Writer.

Hoewel hij op tachtigjarige leeftijd met pensioen was gegaan, schreef hij nog regelmatig essays en artikelen. Zijn laatste publicatie was in de zomer van vorig jaar en ging over zijn liefde voor Amerikaanse plaatsnamen.

