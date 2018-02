Dichter Lucebert was nazi-sympathisant blijkt in nieuwe biografie

Hazeu zegt dit in interviews met Trouw en De Volkskrant naar aanleiding van de biografie. Lucebert, die eigenlijk Lubertus Jacobus Swaanswijk heette, werd na de oorlog een van de bekendste dichters van het land. Hij overleed in 1994.

In de biografie blijkt dat Lucebert vrijwillig naar Duitsland ging om te werken in de wapenindustrie. De dichter heeft zelf altijd beweerd dat hij gedwongen werd door de Duitsers. Op zijn negentiende vertrok hij in 1943 naar Duitsland.

Hazeu dacht dat de biografie af was, maar kwam toen opeens een stapel brieven tegen. Deze brieven zijn door Lucebert geschreven toen hij in Duitsland was en verstuurd aan een vriendin. Veel van de brieven worden afgesloten met een Hitler-groet.

Positief

In de brieven laat hij zich verder vaak zeer negatief uit over joden en zeer positief over zijn "vaderland bij keuze" Duitsland en over Hitlers idealen. "Eerst wanneer alle Germaansche stammen verenigd zijn zal de Jood geen gelegenheid meer hebben bloed tegen gelijk bloed op te zetten."

Na de oorlog stond Lucebert zijn kunst en poëzie als revolutionair en maatschappelijk geëngageerd bekend.