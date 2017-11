Kunstraad wil 40 miljoen meer voor cultuur in Amsterdam

Het extra geld is bedoeld voor groei, schrijft de Kunstraad: meer kunstonderwijs, meer geld voor kunstenaars, musici en schrijvers en betere spreiding van culturele voorzieningen over de stad.

Door alle bezuinigingen van de afgelopen jaren is het cultuurbudget in Amsterdam ''te klein geworden voor de huidige vraag".

De raad rekent voor dat een belangrijk deel van het huidige cultuurbudget in Amsterdam opgaat aan huur. Zonder de vastgoedkosten blijft ongeveer 100 miljoen over voor programmering en personeel.

Ook wijst de raad op de slechte arbeidsmarktpositie van mensen die in de culturele sector werken. Van hen is 40 procent zzp'er. Ze verdienen gemiddeld ver onder modaal. En dat is vooral een Amsterdams probleem, aldus het rapport: in de hoofdstad werken 55.000 mensen in de creatieve sector, tegen 9000 in Rotterdam, 11.000 in Den Haag en 12.000 in Utrecht.

Het stuk is bedoeld als input voor de verkiezingscampagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ook kan het daarna worden gebruikt als leidraad voor het cultuurbeleid in de jaren 2018-2022.