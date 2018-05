Orlando Bloom voor het eerst op Broadway

Dat melden verschillende Amerikaanse media maandag.

Het is voor het eerst in 36 jaar dat het stuk, geschreven door William Shakespeare, terug is in het prestigieuze theater. Condola Rashad, die eerder een rol had in Sex in The Ciry 2 en Law & Order: Criminal Intent, zal de rol van Julia op zich nemen.

De maker van het stuk is David Leveaux. Hij vertelt aan The New York Times dat hij de twee graag wilde hebben voor het stuk. "Ik wilde twee acteurs die samen zullen schitteren op het toneel en dat zijn zij."

De 35-jarige Bloom is vooral bekend van de trilogie The Lord of the Rings en de eerste drie Pirates of the Caribbean-films. In 2007 maakte Bloom zijn toneel-debuut in Londen.