Koninklijke onderscheiding voor Conny Janssen

Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde na afloop van de première van de nieuwste voorstelling How long is now in de oude RET tramremise Hillegersberg.

Haar gezelschap Conny Janssen Danst bestaat dit jaar 20 jaar.

In al die jaren heeft zij zich weten te onderscheiden als iemand die partijen aan elkaar weet te binden; bruggen weet te slaan tussen de verschillende groepen in de samenleving. Zij werkt met professionals uit allerlei kunstdisciplines, maar ook met amateurs.

Eloï Eloï

Janssen rondde in 1982 haar opleiding aan de Rotterdamse Dansacademie af. Haar doorbraak kwam in 1991 met de choreografie Eloï Eloï. Naast voorstellingen voor haar eigen gezelschap maakte ze choreografieën voor onder andere Djazzex, Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam, de Rotterdamse Dansacademie, Introdans, Dansgroep Krisztina de Châtel en het Nationale Ballet. Daarnaast zet ze zich in voor het tv-programma So you think you can dance.

''Haar locatievoorstellingen laten ons het bijzondere van onze dagelijkse omgeving opnieuw ontdekken. In haar werk herkennen we onszelf, en onze wil om contact te maken, hoe onbeholpen soms ook. Haar danstaal brengt werelden bij elkaar'', sprak Aboutaleb.