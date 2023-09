Van Gogh Museum slaat handen ineen met Pokémon: 'Er is een sterke link'

Het Van Gogh Museum gaat de komende maanden een samenwerking aan met Pokémon. Jonge bezoekers kunnen zo op een speelse manier kennismaken met het werk van de beroemde kunstenaar.

Van 28 september tot en met 7 januari zijn er schilderijen te zien die kunstenaars van Pokémon hebben gemaakt. Bekende werken van Vincent van Gogh vormden daarvoor de inspiratie. Zo is Pikachu te zien in een werk dat is gebaseerd op Zelfportret met grijze vilthoed.

De Pokémon Sunflora is verstopt in een variant op Van Goghs beroemde Zonnebloemen en Snorlax en Munchlax zijn te zien in De slaapkamer. De zes schilderijen zijn te bewonderen op de eerste verdieping van het Rietveldgebouw.

Naast die nieuwe schilderijen is er een speurtocht die jonge bezoekers langs de werken van Van Gogh leidt. Verder wordt door het museum online lesmateriaal aangeboden en is er een instructievideo die laat zien hoe je Pikachu kunt tekenen.

Invloed van Japan op Van Gogh

Van Gogh liet zich in zijn laatste jaren veel inspireren door Japanse kunst. In het verleden wijdde het Van Gogh Museum al een grote expositie aan de invloed van kleurrijke Japanse prenten op zijn werk.

"Door deze samenwerking kan de volgende generatie op een verfrissende manier kennismaken met de kunst en het levensverhaal van Vincent van Gogh", zegt Emilie Gordenker, algemeen directeur van het Van Gogh Museum.

"Het Van Gogh Museum en The Pokémon Company International maken gebruik van hun jarenlange educatieve expertise om kinderen, hun begeleiders en hopelijk vele anderen in het Van Gogh Museum een bijzondere ervaring te bezorgen."