Paul van Loon ontvangt Gouden Boek voor jeugdroman Raveleijn

De jeugdroman Raveleijn van Paul van Loon is woensdag bekroond met een Gouden Boek, meldt boekenkoepel CPNB. Van het boek zijn sinds het verschijnen in 2011 meer dan 75.000 exemplaren verkocht, genoeg voor de gouden status in het genre kinderboeken.

Van Loon werd verrast met de unieke oorkonde tijdens de presentatie van het derde avontuur over de ruiters van Raveleijn in de Efteling. De show in het pretpark die gebaseerd is op het boek, is nog steeds te zien en wordt opgevoerd tegen een middeleeuwse achtergrond.

Naast de parkshow is het jeugdboek van Van Loon ook vertaald naar een twaalfdelige televisieserie en een online game.