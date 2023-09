Familie Chabot schrijft als eerste gezin Boekenweekgeschenk

De familie Chabot schrijft het Boekenweekgeschenk van volgend jaar. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Boekenweek dat een gezin het geschenk schrijft.

De familie Chabot vindt het een grote eer. "We hebben vaker de vraag gekregen als familie samen iets te maken, maar daar hebben we altijd nee op gezegd", zegt Bart Chabot namens het gezin. "Maar tegen het zinderende en unieke plan om samen de Boekenweek kleur te geven konden we simpelweg geen nee zeggen. Het is de grootste en hoogste eer. En het was zo'n feest om samen te schrijven."