Musical Moulin Rouge! krijgt volgend jaar Nederlandse versie

De bekende musical Moulin Rouge! komt in het seizoen 2024/2025 naar Nederland. Dat meldt producent Stage Entertainment Nederland dinsdag.

De musical is gebaseerd op de met Oscars bekroonde film van regisseur Baz Luhrmann uit 2001, met Nicole Kidman en Ewan McGregor in de hoofdrollen. Het verhaal speelt zich af in Parijs rond 1900, waar een jonge, berooide schrijver hopeloos verliefd wordt op de courtisane Satine.

Moulin Rouge! bestaat uit allerlei nummers en muziek uit de afgelopen 160 jaar, van Jacques Offenbach tot Lady Gaga. De musicalversie ging in 2019 in première op Broadway. Voor de show werd het Al Hirschfeld Theatre op Broadway volledig verbouwd naar het voorbeeld van de bekende Moulin Rouge-club in Parijs.

De voorstelling werd bekroond met tien Tony Awards, de prestigieuze Amerikaanse toneelprijzen, waaronder die voor beste musical van het jaar. Inmiddels is de musicalversie ook te zien in onder meer Londen, Melbourne, Keulen, Seoel en Tokio.