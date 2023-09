Jaren geleden droomde hij van onemanshows als die van Eddie Murphy. En nu staat Jawad Es Soufi zelf in de theaters met Harira, zijn vierde show. "Ik liep het theater binnen met de vraag of ik daar mocht optreden."

Es Soufi wandelde op achttienjarige leeftijd langs een buurtcentrum in Rotterdam-Zuid, toen hij een groep jongens met een glas thee in hun handen aan een tafeltje zag zitten. De nieuwsgierige Rotterdammer stapte op de groep af en ontdekte dat zij een toneelstuk voorbereidden. Es Soufi vroeg of hij mee mocht doen: zo ontstond in Theater aan de Schie de eerste podiumervaring voor de nu 34-jarige cabaretier.

"De energie die je voelt op zo'n podium: een volle zaal en het publiek dat om je grappen lacht, dat is onbeschrijfelijk. Vanaf dat moment droomde ik van een onemanshow zoals die van Jamie Foxx, Martin Lawrence en Eddie Murphy", zegt Es Soufi tegen NU.nl.

Toch moest die droom flinke tijd wachten: de cabaretier rolde het onderwijs in. Es Soufi werkte jarenlang als docent Nederlands op een middelbare school in zijn geboortestad Rotterdam. Op zijn 23e begon hij met het combineren van zijn passie en zijn werk. Samen met een stel anderen maakte hij onder de naam De Borrelnootjez sketches voor hun YouTube-kanaal.

Jawad Es Soufi met een grote pan harira, de soep die als metafoor voor de Nederlandse samenleving wordt gebruikt. Foto: Scala Photography

'Als docent had ik geen 8.000 euro voor het afhuren van zaal'

In 2020 nam de Rotterdammer afscheid van De Borrelnootjez. Hij begon met schrijven aan zijn gedroomde onemanshow. "Ik moest eerst een eigen platform hebben, dus maakte ik een Instagram-account aan en deed een oproep. Ik beloofde een theatershow als ik de tienduizend volgers zou bereiken", vertelt Es Soufi. Dat aantal bereikte hij razendsnel. "Zo kon ik met de steun van mijn achterban op zoek naar een zaal."

Es Soufi probeerde het bij Theater Zuidplein, maar zij bleken net op het punt te staan het toenmalige pand te slopen. "Andere theaters kende ik niet", geeft de cabaretier toe. "Na een zoektocht op Google kwam ik in contact met de Rotterdamse Schouwburg. Daar kon ik de zaal afhuren voor een bedrag van 8.000 euro. Ik was docent: dat geld had ik niet."

Goede vriend en voetballer Sofyan Amrabat schoot het bedrag voor, maar echt nodig bleek het niet. Nog voordat de factuur binnen was, was de zaal al uitverkocht. De zaal afhuren hoefde niet meer. Sterker nog: het theater wilde meteen een datum prikken voor nog een voorstelling.

Jawad Es Soufi in een scène van zijn theatershow Harira. Foto: Peter Putters

'Mensen zijn nieuwsgierig als ze mijn hoofd in programmaboekje zien staan'

Een manager, crew, pr-plan, draaiboek en professionele foto's: Es Soufi had het allemaal niet. "Ik heb snel alles moeten regelen voor mijn debuutshow. Zo belde ik de fotograaf die mijn bruiloftfoto's had gemaakt. In een portiek hebben we een fotoshoot gehouden met een bakstenen muur als achtergrond", grapt de cabaretier.

Es Soufi heeft het schoollokaal inmiddels verlaten en werkt fulltime aan zijn theatercarrière. Nu speelt hij zijn vierde theatershow: Harira, vernoemd naar een Marokkaanse soep waarin verschillende ingrediënten samenkomen. "En zo is het ook met het leven in Nederland", stelt Es Soufi. "Het leven bestaat uit willen, moeten én accepteren. Dat hoort er allemaal bij."

In de show van de Marokkaans-Nederlandse cabaretier komen verhalen voorbij die vooral voor mensen met dezelfde achtergrond herkenbaar zijn. Toch heeft Es Soufi zijn show niet voor een specifieke doelgroep geschreven. "Ik vind het vooral belangrijk dat ik in het schrijfproces dicht bij mezelf blijf. Daar hoort mijn identiteit bij."

De cabaretier merkt op dat zijn publiek steeds diverser wordt. "Het Marokkaans-Nederlandse publiek komt naar mijn shows kijken vanwege de herkenbaarheid. De rest van het publiek ziet mijn shows als een manier om meer te weten te komen over hun medelanders. Ze zien mijn hoofd staan in een programmaboekje en zijn nieuwsgierig."