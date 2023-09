Publiek neemt maandagmiddag in Westerkerk afscheid van fotograaf Erwin Olaf

Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen maandagmiddag afscheid nemen van fotograaf Erwin Olaf in de Amsterdamse Westerkerk. Olaf overleed vorige week woensdag onverwacht op 64-jarige leeftijd, enkele weken na een longtransplantatie.

In 1996 werd longemfyseem bij Olaf geconstateerd. Woensdag is zijn afscheid in besloten kring, zo staat te lezen in een rouwadvertentie die zijn familie zaterdag in de Volkskrant plaatste.

Olaf werd op 2 juli 1959 geboren in Hilversum en werd internationaal bekend met zijn werk, dat naar eigen zeggen "diversiteit viert in al zijn vormen". Foto's van Olaf bevatten vaak een uitdagende stijl met veel naakt, die in het begin als provocerend werd gezien. Later kreeg de fotograaf vooral erkenning voor zijn werk. Olaf exposeerde in binnen- en buitenland.

De fotograaf had een bijzondere band met het Nederlandse koningshuis. Olaf ontwierp in 2013 de nieuwe Nederlandse euromunten met koning Willem-Alexander, die in dat jaar ingehuldigd werd.

Vier jaar later maakte hij ook de officiële portretten van het koninklijke gezin. In 2019 werd hij benoemd tot rid­der in de Or­de van de Ne­der­land­se Leeuw.

In de rouwadvertenties in de Volkskrant stonden velen stil bij de dood van de fotograaf. Naast zijn familie plaatsten onder anderen Joop van den Ende, minister Robbert Dijkgraaf en het Rijksmuseum een advertentie.