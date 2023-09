Publiek kan maandag in Westerkerk Amsterdam afscheid nemen van Erwin Olaf

Het publiek kan maandagmiddag in Amsterdam afscheid nemen van de woensdag overleden fotograaf Erwin Olaf. In de Westerkerk in het centrum van de stad heeft iedereen van 12.00 tot 15.00 uur gelegenheid om een laatste groet te brengen.

Woensdag vindt er een afscheid in besloten kring plaats voor zijn naasten. Over dit samenzijn worden verder geen mededelingen gedaan.

Olaf overleed onverwachts op 64-jarige leeftijd aan complicaties na een longtransplantatie. De fotograaf was wereldwijd succesvol met zijn werk, waarin hij naar eigen zeggen "diversiteit in al zijn vormen" vierde. Hij wilde met zijn werk vaak gemarginaliseerde groepen in de samenleving een podium bieden.

Foto's van Olaf kenmerkten zich door een uitdagende stijl met veel naakt, die in het begin als provocerend werd gezien. Later kreeg de fotograaf vooral erkenning voor zijn werk.