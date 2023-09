Koningspaar reageert op overlijden Erwin Olaf: 'Zullen zijn vriendschap missen'

Delen via E-mail

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan de vriendschap met fotograaf Erwin Olaf missen. Dat schrijft het koningspaar woensdag in een reactie op het plotselinge overlijden van de 64-jarige Olaf.

Olaf had een bijzondere band met het Nederlandse koningshuis. De fotograaf ontwierp in 2013 de nieuwe Nederlandse euromunten met daarop het portret van koning Willem-Alexander, die dat jaar ingehuldigd werd. Vier jaar later maakte hij ook de officiële portretten van het koninklijk gezin.