Fotograaf Erwin Olaf overleden op 64-jarige leeftijd

Fotograaf Erwin Olaf is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn management woensdag namens zijn familie. Olaf onderging enkele weken geleden een longtransplantatie.

"Hij was aan het opknappen, maar werd plots onwel en reanimatie mocht niet baten", luidt de verklaring namens de familie.

Het werk van Olaf stond bekend om thema's als homoseksualiteit en agressie. De foto's van Olaf bevatten vaak een uitdagende stijl met veel naakt. De fotograaf werkte onder andere voor The New York Times en het kledingmerk Diesel.

De fotograaf had een bijzondere band met het Nederlandse koningshuis. Olaf ontwierp in 2013 de nieuwe Nederlandse euromunten met daarop het portret van koning Willem-Alexander, die dat jaar ingehuldigd werd.

Vier jaar later maakte hij ook de officiële portretten van het koninklijk gezin. In 2019 werd hij benoemd tot rid­der in de Or­de van de Ne­der­land­se Leeuw.