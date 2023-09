Nieuw Hoe overleef ik-boek van Francine Oomen op één in Bestseller 60

Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? van Francine Oomen is binnengekomen op de eerste plaats in de Bestseller 60. Het boek is onderdeel van een serie, het laatste deel verscheen in 2015.

Sinds 1998 zijn er ruim twintig Hoe overleef ik-boeken verschenen, waarin thema's als liefde, stress en de puberteit centraal staan. De meeste lezers van toen zijn nu twintigers en "dat is best een ingewikkelde periode", zegt Oomen op TikTok. In Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? staat daarom deze doelgroep centraal.