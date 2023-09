Beroemd schilderij van Delacroix tijdelijk niet in Louvre wegens onderhoud

Het beroemde schilderij La Liberté guidant le peuple van Eugène Delacroix is voorlopig niet te zien in het Louvre in Parijs. Het werk is van de muur gehaald voor een grondige onderhoudsbeurt die waarschijnlijk tot en met de lente gaat duren.

Delacroix (1798-1863) maakte het schilderij, dat in het Nederlands 'de vrijheid leidt het volk' betekent, naar aanleiding van de revolutie van 1830 waarmee toenmalige koning Karel X tot aftreden werd gedwongen. Hij was de laatste Franse vorst van het huis van Bourbon.

Delacroix schilderde een topless vrouw die een Franse driekleur omhooghoudt. De vrouw staat op een barricade van revolutionairen die in gevecht zijn met hun niet op het schilderij zichtbare tegenstanders.