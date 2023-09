Eerste deel Dummie de mummie ontvangt Gouden Boek

De jeugdroman Dummie de mummie en de gouden scarabee is bekroond met een Gouden Boek. Het eerste deel uit de succesvolle reeks van schrijfster Tosca Menten is meer dan 75.000 keer over de toonbank gegaan.

Het eerste boek van de reeks verscheen in 2009. Het verhaal gaat over Goos, een basisschoolscholier die opeens een levende mummie in zijn bed vindt. Hij raakt bevriend met de mummie (Dummie) en samen beleven ze allerlei avonturen. De reeks werd wereldwijd vertaald en verfilmd.

Boeken voor volwassenen worden met een Gouden Boek bekroond als er 200.000 exemplaren zijn verkocht. Bij jeugdboeken gebeurt dit bij 75.000 exemplaren.