Gestolen schilderij Van Gogh in IKEA-tas teruggebracht: 'Tranen in de ogen'

Het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar dat in maart 2020 uit museum Singer Laren is gestolen, is teruggevonden. De bekende kunstdetective Arthur Brand is het kostbare werk van Vincent van Gogh op het spoor gekomen.

Brand was de afgelopen drie jaar actief bezig met de zoektocht naar het kunstwerk uit 1884. Eerder zei hij al er zeker van te zijn dat het schilderij in de onderwereld circuleerde.

Waardevolle werken worden soms gestolen om door te verkopen aan criminelen. Die gebruiken ze als troef: in ruil voor een schilderij krijgen ze dan bijvoorbeeld een fikse strafvermindering als ze worden veroordeeld voor een misdaad.

Via chatplatforms bespreken criminelen details van zulke kostbare schilderijen. Maar als de politie zo'n platform kraakt, kunnen ze daarvoor worden opgepakt.

Brand zegt tegen De Telegraaf dat dit inderdaad het geval was. "Mensen wilden van het werk af. Het moment van teruggave kwam steeds dichterbij."

In een IKEA-tas

Hij kreeg twee weken geleden een appje van een anonieme persoon die beweerde over de Van Gogh te beschikken. Afgelopen maandag sprak Brand met diegene af om het schilderij in ontvangst te nemen. Directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum, dat de eigenaar van het schilderij is, keek van een afstand mee.

"Hij belde aan met het werk in een kussen in een IKEA-tas", zegt Brand. "Blühm kwam meteen daarna langs om te kijken. Het was onmiskenbaar de Lentetuin. We hadden de tranen in de ogen. Kort daarna hebben we met rechercheurs het glas geheven."