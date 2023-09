Stefano Keizers maakt onder naam Donny Ronny nieuwe theatershow

Stefano Keizers, de naam waar theatermaker Gover Meit bekendheid mee vergaarde, gaat verder als Donny Ronny. De komiek staat van oktober tot en met maart in de theaters met een show waarin hij vergezeld wordt door bekende Nederlanders.

"Net als ik had hij een onzekere kant en bij al die BN'er-realityspellen waar ik als Stefano ben langsgekomen, is het me nooit gelukt om te winnen", zei hij eerder in Playboy. "Nu zeg ik steeds tegen mezelf: Donny Ronny is onverslaanbaar, hij wint alles."