Cobra Museum blijft voorlopig bestaan dankzij investering van kunstliefhebber

Het Cobra Museum in Amstelveen is dankzij een investering van een kunstliefhebber "uit de acute financiële nood". Zorgondernemer Marius Touwen heeft een onbekend bedrag in het museum voor moderne kunst gestoken.

Het noodlijdende museum hoopt dat de bijdrage van Touwen "een nieuwe basis biedt" om met de gemeente Amstelveen in gesprek te gaan over een structurele oplossing voor het voortbestaan van de culturele instelling.

Het gemeentebestuur wil de subsidie aan het museum vanaf volgend jaar stopzetten. De gemeenteraad neemt daar in de komende twee weken een besluit over.

Touwen is oprichter van arbonetwerk Zorg van de Zaak en is mede-eigenaar van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het vermogen van de ondernemer, die in de Quote 500 staat, werd in 2019 geschat op zo'n 91 miljoen euro.