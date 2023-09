Steef de Jong en Well Made Productions winnaars Gieskes-Strijbis Podiumprijs

Theatermaker, liedjesschrijver en beeldend kunstenaar Steef de Jong en creatief productiebureau Well Made Productions zijn de winnaars van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs. Dat is maandag bekendgemaakt tijdens de uitreiking in Utrecht.

In het juryrapport is te lezen dat Well Made Productions de prijs ontvangt vanwege "hun doorzettingsvermogen om producties te realiseren en de urgentie om (on)bekende verhalen vanuit bicultureel perspectief aan het publiek te tonen".

De Jong ontvangt de prijs vanwege zijn "oorspronkelijke en eigenzinnige ideeën". "Zijn producties zijn uniek in Nederland, vanwege het lef en de durf om een stoffig en overboord verklaard genre, de operette, opnieuw urgentie te geven", is te lezen in het juryrapport.

Naast Well Made Productions en De Jong waren ook Ilay den Boer (theater- en documentairemaker), Fresku (rapper en cabaretier) en Nastaran Razawi Khorasani (theatermaker en actrice) genomineerd.

De winnaars ontvangen beiden een bedrag van 60.000 euro dat zij naar eigen inzicht mogen gebruiken voor hun artistieke ontwikkeling. De drie andere genomineerden krijgen elk een geldbedrag van 10.000 euro.