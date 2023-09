Recensieoverzicht musical Mamma Mia!: 'Sober decor, maar briljante acteurs'

De musical werd al drie keer eerder op de Nederlandse bühne gebracht, maar Mammia Mia! weet volgens critici ook deze vierde keer te overtuigen. Het decor maakt weinig indruk, maar de regisseur en cast van de voorstelling vol ABBA-hits ontvangen veel lof.

De Telegraaf - 4 sterren

"Een kwart eeuw geleden maakten Daniël Cohen en Coot van Doesburgh, respectievelijk voor het verhaal en de liedjes, al een Nederlandse vertaling op Mamma Mia!. Vertaler Jeremy Baker heeft het, hoewel het verhaal zich afspeelt in de jaren zeventig en negentig, tekstueel naar deze tijd getrokken. Het klinkt daardoor frisser."

"Een vrolijke familievoorstelling die het publiek deze herfst en komende winter een heerlijke nazomer in het theater geeft."

AD - 4 sterren

"Wat een feest, zoveel aandacht voor het kleine. Het maakt de vierde (!) tournee van Mamma Mia! langs Nederlandse theaters en schouwburgen toch echt weer de moeite waard. De ABBA-musical is een eigentijdse klassieker, ook dankzij de hoogwaardige cast die glorieert op bijna alle fronten."

"Soraya Gerrits (hoofdrol van Sophie, red.) blijkt een begenadigd vocalist, Brigitte Heitzer (speelt moeder Donna) een publieksspeler die iedereen meekrijgt in haar enthousiasme. Ook de mannen mogen er zijn: 'vaders' René van Kooten, Dennis Willekens en Barry Beijer en de aanstaande echtgenoot Samir Hassan beschikken alle vier over een jaloersmakende, droogkomische timing."

de Volkskrant - 2 sterren

"Het Nederlandse team kreeg ruimte voor een nieuwe regie, vormgeving en choreografie, maar het is teleurstellend wat er met die vrijheid is gedaan. Er zitten veel goede musicalacteurs in de productie, maar ook zij hebben moeite om het aan slijtage onderhevige verhaal uit de jaren negentig nog enige sjeu mee te geven."

"Los daarvan heeft de cast er zichtbaar veel plezier in en zijn er heus muzikale lichtpuntjes. Wanneer Brigitte Heitzer The Winner Takes It All zingt - hier vertaald door Jeremy Baker als De winnaar claimt de prijs - overtuigt ze volledig en ligt de zaal aan haar voeten."

Musicalworld - 5 sterren

"Maken alle aanpassingen de nieuwe Mamma Mia! nu echt beter? Niet eens zoveel. Het huidige decor is een stevige versobering van de stralende oerversie. Het speelveld waarop de vrolijke dansjes gedanst moeten worden, is zo gekrompen, dat het dringen geblazen is voor de dansende ensembleleden en ze moeten vechten voor hun eigen vierkante meter."