Cast Mamma Mia! doneert op première geld aan slachtoffers in Marokko

De cast van de musical Mamma Mia! heeft geld gedoneerd aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Dat gebeurde op de premièredag, die zondag plaatsvindt in het DeLaMar in Amsterdam.

Het is traditie om op de dag van de première de andere castleden cadeautjes te geven, maar daar zagen de acteurs dit keer van af. Alle castleden hebben een donatie geschonken aan organisaties die hulp bieden in Marokko.

Voorafgaand aan de première wilde producent Hans Cornelissen samen met de rest van de crew en cast stilstaan bij de "vreselijke situatie in Marokko". "Omdat deze aardbeving direct en indirect heel veel landgenoten treft die daar familieleden of vrienden hebben. En die door de aardbeving misschien geliefden hebben verloren", vervolgde de producent.