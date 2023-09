Directeur theaterhuis Likeminds op non-actief na meldingen ongewenst gedrag

Delen via E-mail

Directeur Jarrod Francisco van het Amsterdams theaterhuis Likeminds is op non-actief gesteld na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft Likeminds vrijdag bekendgemaakt. Ook de voorzitter van de raad van toezicht treedt terug.

"Uit het artikel in NRC blijkt dat er toch meer ingrepen nodig zijn dan waar op basis van de aanbevelingen van het rapport aanleiding toe was", laat de raad van toezicht van Likeminds weten in een verklaring. De raad van toezicht wil veranderingen doorvoeren bij Likeminds, waarbij de belangen van de beschadigde oud-medewerkers en de huidige medewerkers voorop staan.