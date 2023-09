Productiebedrijf Rick Engelkes vraagt om regeling voor terugbetalen coronasteun

Delen via E-mail

Het productiebedrijf van Rick Engelkes heeft om een betalingsregeling gevraagd voor het terugbetalen van te veel ontvangen coronasteun. Waterfront Entertainment ontving 4,3 miljoen euro voor het ontwikkelen van een musical die er vooralsnog niet gekomen is. Het bedrijf moet 3,7 miljoen terugbetalen.

Het verzoek tot een betalingsregeling werd donderdag gedaan tijdens een gesprek tussen het bedrijf en Fonds Podiumkunsten. Waterfront Entertainment laat weten dat het een "constructief gesprek" was en dat het bedrijf maandag een voorstel voor de betalingsregeling bij het fonds zal inleveren.

"Uitgangspunt daarbij is dat er na overeenstemming zo snel mogelijk een substantieel bedrag terugbetaald wordt en voor het restant een betalingsregeling zal worden getroffen." De partijen denken binnen enkele weken te weten wat de uitkomst zal zijn.

Waterfront Entertainment hoopt de musical Willem van Oranje, waarvoor in Delft een speciaal theater moet worden gebouwd, alsnog op de planken te brengen. Er lopen "gesprekken met diverse nieuwe investeerders" om de productie zo snel mogelijk van de grond te krijgen. "Er is mij alles aan gelegen om het fonds terug te betalen en de productie alsnog te laten slagen. Ik werk hier al jaren zeer toegewijd aan", zegt Engelkes.

Het Fonds Podiumkunsten maakte in juli bekend dat Waterfront Entertainment een groot deel van de in totaal 4,3 miljoen euro ontvangen coronasteun moet terugbetalen. Het fonds had geconstateerd dat een deel van de door Waterfront ingediende kostenposten niet overeenkwam met de doelstelling van de compensatieregeling.