Theaterhuis Likeminds aangeslagen na MeToo-beschuldigingen directeur

De raad van toezicht van het Amsterdamse theaterhuis Likeminds heeft aangeslagen gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van directeur Jarrod Francisco. Hij wordt door verschillende theatermakers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

NRC meldt dat meerdere theatermakers waren vertrokken vanwege grensoverschrijdend gedrag van Francisco. "We zijn zeer aangeslagen door het feit dat een dergelijk aantal (oud-)medewerkers en betrokkenen van Likeminds deze ervaringen heeft gehad en dat de omvang hiervan niet eerder door ons is gesignaleerd", laat de raad van toezicht in een verklaring weten.

Een maker diende in 2022 een officiële klacht in over het "dominante, seksistische gedrag" van de algemeen directeur. Ook zou de financiële verslaglegging van Likeminds "grote gebreken" vertonen. De raad van toezicht gaat zich beraden "op de toekomst en in gesprek met medewerkers, makers en stakeholders". Ook belooft de raad dat er binnenkort een uitgebreidere verklaring komt.