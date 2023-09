De meeste negentienjarigen zijn misschien net aan een studie of eerste baan begonnen, maar Millie Bobby Brown timmert al jaren aan de weg. De actrice debuteerde zeven jaar geleden in Stranger Things en mag zich inmiddels ook zakenvrouw en auteur noemen.

De wereld leert Brown in 2016 kennen als Eleven, het mysterieuze meisje met het kortgeschoren kapsel uit Stranger Things. De vele kijkers van het sciencefictiondrama zien haar de jaren daarna voor de camera opgroeien.

We gaan Eleven nog eenmaal terugzien in het nog te verschijnen vijfde seizoen van de serie. Het is nog onduidelijk wanneer dit precies gebeurt, omdat de opnames stilliggen in verband met de staking in Hollywood.

Als actrice is Brown inmiddels meer dan alleen Eleven. Zo speelt ze de hoofdrol in de twee Enola Holmes-films op Netflix. Daarnaast is ze te zien in twee films van de Godzilla-franchise.

Millie Bobby Brown als Eleven in Stranger Things. Foto: NL Beeld

Brown vertelt het verhaal van haar oma in eerste boek

Maar Brown verdient haar geld - naar verluidt heeft ze zo'n 14 miljoen dollar (13 miljoen euro) op de bank staan - niet alleen met acteren. De actrice brengt dinsdag haar eerste roman Nineteen Steps (Negentien Traptreden) uit. Het boek speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het Londen van 1943. Voor het verhaal dook de Britse in de geschiedenis van haar eigen familie.

"Dit boek is geïnspireerd door mijn oma Ruth en zeer persoonlijk en belangrijk voor me. Ik groeide op met haar verhalen over het leven tijdens de oorlog en het is een eer om die levend te houden", vertelt Brown over haar in 2020 overleden grootmoeder.

Ruth overleefde in 1943 een ramp op de trappen naar een ondergrondse schuilplek in Oost-Londen, waarbij op mysterieuze wijze 173 mensen om het leven kwamen. Het boek vertelt door de ogen van het personage Nellie Morris meer over wat Browns oma nog weet van de noodlottige dag.

De eerste recensie over het boek van Brown is in ieder geval positief. "Je koopt het misschien vanwege de bekende schrijfster, maar je blijft het lezen vanwege de onderbelichte gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog", schrijft The New York Times in een recensie.

Het schrijven van Nineteen Steps deed de actrice overigens niet alleen. Hoewel haar naam als enige op de cover prijkt, kreeg ze hulp van Kathleen McGurl. De auteur, die gespecialiseerd is in historische romans, vertelt dat ze een uitgebreid onderzoek ontving van Brown en haar familie. "Op basis daarvan heb ik een eerste versie geschreven en Millie vulde het aan met meer ideeën. Vervolgens hebben we het samen geperfectioneerd."

Verloofd Millie Bobby Brown is niet alleen op carrièregebied haar meeste leeftijdsgenoten ver vooruit. Ook in haar privéleven laat de actrice er geen gras over groeien. De negentienjarige actrice is namelijk al verloofd. Ze maakte eerder dit jaar op Instagram bekend te gaan trouwen met Jacob Bongiovi (21), de zoon van rockster Jon Bon Jovi. De twee zijn sinds 2021 samen.

Eigen make-uplijn en toekomst als actrice

Tel je als Hollywood-ster tegenwoordig nog wel helemaal mee als je niet je eigen producten verkoopt? Brown heeft het zekere voor het onzekere genomen door haar eigen make-up- en huidverzorgingslijn te lanceren. Haar Florence by Mills, ook te koop in Nederland, wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe producten. En die gaan weer als zoete broodjes over de toonbank als Brown ze aanprijst bij haar 63,5 miljoen Instagram-volgers.

Ook achter de schermen in de filmindustrie laat Brown haar sporen na. Samen met haar zus Paige is ze het productiebedrijf PCMA begonnen. Het bedrijf is onder meer betrokken bij de Enola Holmes-films en enkele van haar aankomende projecten.

Want voorlopig blijft Brown in de eerste plaats actrice. Ze heeft twee blockbusters op de planning staan, die na de Hollywoodstaking moeten verschijnen. Zo is ze te zien als een prinses die de strijd aangaat met een draak in de Netflix-film Damsel. Deze titel zou in oktober verschijnen, maar dat is voorlopig uitgesteld.

Ook speelt ze de hoofdrol in de nog te verschijnen film The Electric State van regisseurs Anthony en Joe Russo, bekend van verschillende Marvel-films. In de sciencefictionfilm gaat het personage van Brown met behulp van een robot op zoek naar haar vermiste broer.

De actrice vertelt klaar te zijn om Stranger Things achter zich te laten. "Ik ben er heel erg klaar voor om dit hoofdstuk in mijn leven af te sluiten", vertelt Brown in gesprek met Seventeen. "En ik heb zin in alle nieuwe dingen die gaan komen."