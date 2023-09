Heleen van Royen schrijft roman over juicekanalen: 'Het is geen wraak'

Sappige geruchten, gelekte privégegevens en BN'er-schandalen: Heleen van Royen duikt in haar nieuwe roman Juice in de wereld van de juicekanalen. De schrijfster wil met haar boek vooral de gevolgen van deze online roddelbladen in kaart brengen.

"Roddelen is van alle tijden, maar juicekanalen voegen daar een nieuw niveau aan toe", vertelt de 58-jarige Van Royen in gesprek met NU.nl.

"De personen achter die kanalen roepen mensen actief op om vuiligheid over bepaalde BN'ers te delen, waarbij allerlei privéinformatie op straat komt te liggen. Met een dikke moraliserende saus eroverheen. Dat vind ik heel gevaarlijk en eng. Want waar eindigt dat? Je merkt dat de toon daardoor verhardt en dat mensen anonieme reacties achterlaten die ze in het echte leven nooit durven te delen. Zo ontstaat online haat."

Juicekanalen zijn sinds een paar jaar een socialemediahype. Het bekendste kanaal is van Yvonne Coldeweijer. Bijna dagelijks houdt ze haar volgers op de hoogte van roddels van bekende Nederlanders. Veel geruchten hoort ze van haar 'spionnen': mensen die informatie exclusief met haar delen.

Toch was Van Royen aanvankelijk best geïnteresseerd in het fenomeen. "Ik ben van oorsprong journalist en volg de media trouw. Ook de juicekanalen begon ik te volgen en ik vond ze wel brutaal. Maar algauw sloeg die gedachte om: de toon van die kanalen werd wat minder aardig en chique."

Heleen van Royen met Bridget Maasland op de boekpresentatie van Juice. Foto: NL Beeld

Van Royen hoopt op het 'Buckler-effect'

Van Royen had al een hele poos geen roman meer uitgebracht: De hartsvriendin uit 2013 was de laatste. "Er drong zich niet eerder een thema aan me op, maar bij dit had ik wél het gevoel: dit moet ik schrijven."

En dus ging Van Royen aan de slag met een roman over de uiterste consequenties van zo'n juicekanaal. Juice draait om Claire, de manager van bekende artiesten en influencers. Haar cliënte Laila wordt het mikpunt van de bekende roddelvlogger Angel. Claire bedenkt een plan om haar artiesten te beschermen.

"Mijn boek gaat niet in op de beweegredenen achter juicekanalen, maar wel wat ze teweegbrengen", zegt Van Royen. "Ik hoop dat het mensen een spiegel voorhoudt en dat ze inzien dat al die roddels dat haatgedrag normaliseren. Het zou mooi zijn als mijn boek hetzelfde effect heeft op juicekanalen als de conference van Youp van 't Hek op het merk Buckler (in een show in 1989 liet de cabaretier zich negatief uit over consumenten van het alcoholvrije bier, waarna de verkoopcijfers drastisch kelderden, red.)."

'Ik wil benadrukken dat seks leuk is'

Juice is ook sappig op een andere manier: net als in Van Royens andere boeken komen er wat pittige seksscènes in voor. "Ik vind die oprecht leuk om te schrijven en het is toch wel mijn handelsmerk geworden", vertelt de schrijfster. "Ik merk dat vrouwen er enorm van genieten en er vrolijk van worden. Ik wil in mijn boeken altijd benadrukken dat vrijwillige seks leuk is en dat je er een hoop lol aan kan beleven."