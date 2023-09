Musical over Anne Frank vanaf 2024 weer te zien in theater

De musical Je Anne, gebaseerd op het dagboek van Anne Frank, keert in 2024 terug naar de Nederlandse theaters. De musical was eerder in 2010 al in Nederland te zien.

De nieuwe versie van de voorstelling wordt gespeeld van februari tot en met mei 2024. Dat maakte theaterproducent Mark Vijn dinsdag bekend.

De van oorsprong Amerikaanse muzikale voorstelling speelt zich af in het Achterhuis in de periode 1942-1944. De musical onderscheidt zich volgens Vijn van andere toneelproducties en films over Frank door het verhaal van de onderduikers nergens te dramatiseren en vast te houden aan de dagboekfragmenten.

"Deze dagboeken bieden een intiem inzicht in de gevoelens, ontwikkelingen en onzekerheden van het jonge meisje, dat ondanks alles optimistisch wist te blijven", zegt de producent. Frank ondertekende haar verhalen in de dagboeken altijd met "Je Anne".