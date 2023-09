Uitstroom festivalbezoekers Burning Man komt op gang na noodweer

Bezoekers van het door noodweer geteisterde festival Burning Man maken zich op om te vertrekken. De weg naar het terrein moet maandag vanaf het middaguur (lokale tijd) weer begaanbaar zijn. Getuigen melden dat niet iedereen daar op wacht.

De uitstroom van bezoekers zou vroeg in de ochtend al zijn begonnen in de woestijn in de staat Nevada. Door hevige regenval en de daardoor veroorzaakte modderpoelen zaten de afgelopen dagen zo'n 72.000 mensen vast. Voertuigen konden zich amper door de modder bewegen, waardoor de festivalgangers geen kant op konden.

Om het terrein te verlaten moeten bezoekers zo'n 8 kilometer over een onverharde weg rijden voordat ze de snelweg bereiken. Op beelden is te zien dat sommige voertuigen zijn weggezakt in de modder. Sommige bezoekers deden eerder al pogingen om weg te rijden of te voet te vertrekken.