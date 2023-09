De zon schijnt weer in het door modder geteisterde Burning Man Festival

Delen via E-mail

Het weerbericht ziet er maandag beter uit voor het jaarlijkse Burning Man Festival in de woestijn van Nevada. Het festivalterrein veranderde afgelopen weekend na hevige regenval in een grote modderpoel, waardoor tienduizenden festivalgangers strandden.

Door het noodweer zaten tienduizenden bezoekers vast op het festivalterrein. Ze moesten in hun tenten blijven en zuinig doen met voedsel en water. Eén persoon is om het leven gekomen, de doodsoorzaak is nog onduidelijk.