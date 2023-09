Yoran de Bont maakt spontaan debuut als Valjean in musical Les Misérables

Yoran de Bont heeft zondag voor het eerst de hoofdrol van Valjean gespeeld in de nieuwe Nederlandse versie van Les Misérables. De acteur vertolkte de rol omdat de vaste hoofdrolspelers Milan van Waardenburg en René van Kooten ziek waren.

De 33-jarige De Bont kreeg na de voorstelling in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam een staande ovatie, zowel van het publiek als van zijn mede-acteurs. De rol van Valjean geldt als een van de zwaarste voor mannelijke acteurs in de musicalwereld.

De Bont speelt normaal gesproken de opstandige student Grantaire. Ook is hij af en toe te zien als politie-inspecteur Javert, als hoofdrolspeler Freek Bartels niet kan.

Volgens een woordvoerder van producenten Hans Cornelissen en Ruud de Graaf is het de bedoeling dat De Bont tot het eind van het jaar vaker in de rol van Valjean te zien zal zijn.

Les Misérables is gebaseerd op het wereldberoemde boek van schrijver Victor Hugo en gaat over de ellende van het Franse volk in de halve eeuw na de Franse Revolutie. De belangrijkste verhaallijn is de obsessie van rechercheur Javert met Jean Valjean, die na twintig jaar cel vanwege het stelen van een brood besluit te vluchten en een nieuw leven op te bouwen.