'Drank maakt meer kapot dan je lief is'-slogan krijgt plekje in Van Dale

De slogan 'Drank maakt meer kapot dan je lief is' komt in het Van Dale-woordenboek. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon bekendgemaakt in het NPO Radio 5-programma Volgspot.

De slogan werd bekend door een antialcoholcampagne van Postbus 51. De campagne was in de jaren negentig een aantal jaar te zien.

"Door de kracht van herhaling zijn deze uitdrukkingen bijna spreekwoorden geworden", vertelt Den Boon. "Ze zijn zo algemeen geworden dat ze na jaren nog steeds gebruikt worden."

Den Boon stelt dat "de uitdrukking een onderdeel is geworden van het Nederlands". Daardoor verdient de zin een plekje in het woordenboek, vindt hij.

Het is niet de eerste Postbus 51-slogan die in het woordenboek komt. De uitdrukking 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker', die veelvuldig gebruikt werd voor spotjes over de Belastingdienst, verscheen eerder al in het woordenboek.