Viertal krijgt taakstraffen wegens bedreigen schrijver Pim Lammers

Vier personen zijn vrijdag veroordeeld tot taakstraffen van vijftig en zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het bedreigen en beledigen van schrijver Pim Lammers. De politierechter in Utrecht heeft één verdachte vrijgesproken.

Lammers legde in februari zijn opdracht voor de Kinderboekenweek neer omdat hij doodsbedreigingen had ontvangen. De bedreigingen volgden nadat een verhaal voor volwassenen dat hij in 2015 schreef online werd verspreid.

Hij schreef het verhaal, Trainer, voor een literair tijdschrift. In het verhaal schrijft Lammers over grooming: een proces waarbij een volwassene het vertrouwen wint van een jonger persoon met als doel seksueel misbruik.

Het verhaal gaat over een minderjarige voetballer die een seksuele ervaring heeft met zijn volwassen trainer. Het verhaal is gebaseerd op ervaringen van een kennis van Lammers.

Hoogste straf voor openbaar Instagram-bericht

Een 34-jarige vrouw uit Amsterdam kreeg de hoogste werkstraf van zestig uur, waarvan dertig uur voorwaardelijk. Ze had geschreven dat ze een steen naar Lammers wilde gooien als hij kwam voorlezen.

De vrouw kreeg de hoogste straf omdat zij een openbaar Instagram-bericht naar Lammers had gestuurd. Anderen konden daarop reageren. De overige verdachten bedreigden Lammers via privéberichten.

In de slachtofferverklaring, die de aanklager voorlas, liet Lammers weten dat hij nog steeds bezig is de doodsbedreigingen te verwerken. Ook heeft hij geen plezier meer in zijn werk.

"Niet eerder was die bedreiging zo massaal, zo massief en zo beangstigend", zei Lammers over de honderden haatberichten die hij ontving. "In wat voor samenleving leven wij als zelfs kinderboekenschrijvers beveiligd moeten worden?"

Rechter: Verdachten overschreden grenzen

De rechter neemt het de verdachten kwalijk dat Lammers nog steeds last heeft van de doodsbedreigingen. "Gebruikers van sociale media sluiten wel vaker hun ogen voor de gevolgen van hun internetgebruik. Er zijn grenzen aan wat u kunt sturen en ik vind dat u de grenzen heeft overschreden."

Eén verdachte in de zaak is vrijgesproken. De negentienjarige man uit Venlo ontkende dat hij een dreigend bericht had gestuurd. Hij vermoedde dat een van zijn vrienden het bericht via zijn telefoon had gestuurd.

Het Openbaar Ministerie gelooft daar niets van, maar de rechter was er niet zeker van en sprak hem vrij.

Teksten van Lammers uit context gehaald

De ophef ontstond nadat een christelijke lobbygroep zonder enige context een paar zinnen uit het verhaal online had gedeeld. De groep begon een petitie tegen Lammers omdat hij een "pedofilieschrijver" zou zijn. Ook presentatrice Monique Smit en model Kim Feenstra spraken zich negatief uit over Lammers.